Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu iddiası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu iddiası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu iddiası

Diyarbakır'da bir kuyumcu iddialara göre, çok sayıda kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da bir kuyumcu iddialara göre, çok sayıda kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu, iddialara göre çok sayıda kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı. Kuyumcu önüne gelip mağdur olduklarını ileri süren vatandaşların beyanına göre, iş yerinin dün akşam saatlerine kadar açık olduğu belirtildi. İş yeri önüne gelen mağdurlardan bazılarının 60 bin, 350 bin, 1,5 milyon lira; kimisinin de ziynet eşya alıp yatırım amaçlı bıraktığı ileri sürüldü. Bazı mağdurların dün, gün içinde para bıraktığı, bazı mağdurlara da bozdurdukları ziynet eşyalarının parasının akşam hesaplarında olacağının söylendiği öne sürüldü. Mağdurlar, paralarının akşam hesaplarına geçmemesi üzerine kuyumcuyu aradıklarında ulaşamadıklarını ve iş yeri önüne geldiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde kuyumcu önüne gelen vatandaşlar, iş yeri sahibine ulaşamadı ve dükkanın kapalı olduğunu gördü. Mağdurlardan bazılarının dün akşam polise başvurduğu, bazılarının ise durumun anlaşılması üzerine iş yerinin önüne geldikten sonra karakola gittiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title