Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu - Haberler

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Diyarbakır'da kuyumcu vurgunu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da iddiaya göre bir kuyumcu aile, onlarca vatandaşın emanet ziynetlerini alıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da iddiaya göre bir kuyumcu aile, onlarca vatandaşın emanet ziynetlerini alıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da kuyumcu bir aile iddialara göre, farklı semtlerde bulunan iş yerlerini kapatıp yaklaşık 45-50 milyon TL civarında parayla kayıplara karıştı. Onlarca vatandaş, kuyumcunun önüne gelerek kapalı iş yerine bakıp şahıslara ulaşmaya, bir haber almaya çalıştı. Mağdur olduğunu ileri süren vatandaşlardan Sıdıka Akdemir, 12-13 yıllık evliliğinden beri bütün birikimini buraya teslim ettiğini öne sürdü. Akdemir, "Kuyumcu da bunları alıp kaçmış. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Lütfen, rica ediyoruz. Burada mağdur olan benim gibi binlerce insan var. Onların yakalanmasını istiyoruz. Çok aradık. Sabahtan beri 100 defadır aramışımız, telefonları kapalı. Hiçbirine ulaşılmıyor. Kaçıp gittiğini bilmiyoruz; ama sadece sabahtan beri dükkan kapalı. Arıyoruz ulaşılmıyor, cevap yok. Biz diyoruz ki, büyük ihtimalle kaçmış. Kaçmamış olsaydı mutlaka bir cevap verirdi. Benim de 115 gram altınım burada. Varım yoğum o. Bazılarının 300 gram, bazılarının 500 bin lira, bazılarının 600 bin lira, herkesin kendi gücüne göre emaneti var" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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