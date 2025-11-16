Diyarbakır'da Kurşunlama Olayının Faili Yakalandı

Diyarbakır'da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının faili yakalandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş yerini kurşunlayan şahsın yakalandığını duyurdu. Vali Zorluoğlu paylaşımında "14 Kasım 2025'te Bağlar'da bir işyerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K. yakalanarak adalet önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diyarbakır'da huzur için kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR