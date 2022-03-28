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Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında Diyarbakır'da bir anne, 21 aylık çocuğuna dehşeti yaşattı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir anne, 21 aylık çocuğuna dehşeti yaşattı. Ölümden dönen çocuk babasına teslim edilirken, anne gözaltına alındı.

Olay, bugün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. adlı kadın, 21 aylık çocuğunu yastıkla boğmaya çalışıp o anların görüntülerini eşine gönderdi. E.E.'nin kocası, görüntüleri izleyince ailesiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, çocuğu annesinden alıp babasına teslim etti. Kadın gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

Diyarbakır'da küçük çocuk ölümden döndü, anne gözaltında

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Diyarbakır, 3. Sayfa, Haberler

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