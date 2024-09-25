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Diyarbakır'da Kripto Para Vurgunu: Sevgili Tuzağına Dikkat

Diyarbakır'da Kripto Para Vurgunu: Sevgili Tuzağına Dikkat
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12 bin 500 dolar değerindeki kripto para vurgunu, polisin yaptığı inceleme sonucunda ortaya çıkarıldı. Şüphelilerden biri Sivas'ta yakalanarak Diyarbakır'a getirildi.

Diyarbakır'da sevgili tuzağında12 bin 500 dolar değerindeki kripto para vurgunu, polisin titiz çalışmasıyla zildeki parmak izinden tespit edildi. Şüpheli, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, A.T.'nin hesabındaki 12 bin 500 dolar değerindeki kripto hesabını kontrol ettiğinde boşaltıldığını görmesi üzerine polise giderek şikayette bulundu. Harekete geçen polis, yaptığı çalışmalarda, Ö.Ç.'nin sevgilisi A.T.'nin eve gelmeden hemen önce, arkadaşı M.P.'nin eve gelerek saklandığını tespit etti. A.T., sevgilisi Ö.Ç. ile zaman geçirdiği sırada telefonu ele geçiren M.P. tarafından kripto hesabı boşaltıldı.

Ö.Ç. 'kuzenim geldi' yalanıyla sevgilisi A.T.'yi evden kovdu

Kuzen rolüne giren U.R.A. zile basıp eve gelerek mağdurun evden kaçmasına sebep oldu. Mağdur evden kaçınca, şüpheliler de sırra kadem bastı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin apartmana girerken aynı zile bastığını gördü ve zilden parmak izi alan ekipler şebekeyi ortaya çıkardı.

Polis ekipleri kaçmakta olan şüpheli şahıslardan birini gece geç saatlerde Sivas'ta yakaladı ve Diyarbakır'a getirdi. Şebeke içindeki Ö.Ç. ile gözaltına alınan diğer şüpheli M.P., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, U.R.A.'nın o gün izinli olarak cezaevinden çıktığı ve daha sonra girdiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Kripto Para İnceleme Güvenlik 3-sayfa Finans Polis Sivas Suç

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