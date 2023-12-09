Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da kontrolsüz kavşakta trafik kazası: 1 yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolsüz kavşağa giren iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgede polis ekipleri inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolsüz kavşağa giren iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 630. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz kavşağa giren sürücüleri öğrenilemeyen 44 ACF 351 ile 42 ANT 969 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller içinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise, olay ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Diyarbakır Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title