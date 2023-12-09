Diyarbakır'da kontrolsüz kavşakta trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolsüz kavşağa giren iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgede polis ekipleri inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kontrolsüz kavşağa giren iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 630. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz kavşağa giren sürücüleri öğrenilemeyen 44 ACF 351 ile 42 ANT 969 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller içinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise, olay ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR