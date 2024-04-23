Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki bir minibüse çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye sevk edildi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kazı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçenin Kırmasırt köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir minibüse çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR