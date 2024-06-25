Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabilirken, yol kenarında duran vatandaş ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam 23.50 sıralarında Diclekent Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarparak durdu. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza sırasında yol kenarında bekleyen bir vatandaş ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - DİYARBAKIR