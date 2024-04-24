Diyarbakır'da kontrolden çakan otomobil takla attı: 3 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da kontrolden çakan otomobil takla attı: 3 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içinde K.E. idaresindeki 27 AHM 638 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.