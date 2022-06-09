Kombi alev aldı, faciadan dönüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kombi alev aldı, faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kombi alev aldı, faciadan dönüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin kombisinden kaynaklı yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin kombisinden kaynaklı yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 60. sokakta bulunan bir apartmanın 5. katında bir dairede kombinin alev almasıyla yangın çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek büyük bir facianın önüne geçtiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Murat Başal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title