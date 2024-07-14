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Diyarbakır'da kızını sınava götüren aile kaza yaptı: 3 yaralı

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Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde kızını sınava götüren ailenin otomobili ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır'da kızını sınava götüren aile kaza yaptı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde kızını sınava götüren ailenin otomobili ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

D.Y.M. idaresindeki 21 TT 1537 plakalı ticari taksi ile M.O. idaresindeki 06 EFB 147 plakalı otomobil, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte toplam 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

M.O'nun, kızını KPSS sınava götürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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