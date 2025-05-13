Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Diyarbakır'da Kısa Süreli Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Diyarbakır'da Kısa Süreli Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da meydana gelen kısa süreli dolu ve sağanak yağış, şehir merkezi ve kırsal alanlarda su birikintilerine yol açtı. Yolcular, su taşmasına rağmen halk otobüsüne binmeye devam ederken, Meteoroloji yetkilileri bölgede beklenen daha fazla sağanak için uyarılarda bulundu.

Diyarbakır'da kısa süreliğine dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle su birikintisi halk otobüsüne taştı.

Kent merkezi ve kırsal alanlarda kısa süreli dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Şehir merkezinde sağanak yağış nedeniyle su birikintisi, bir halk otobüsüne taştı. Yolcu, su taşmasına rağmen otobüse binip oturacağı koltuğa geçti. Kırsal alanda ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Çarşamba günü bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Batman (Kozluk, Sason) Siirt (Baykan, Şirvan, Pervari, Tillo, Eruh) Şırnak (Merkez, Beytüşşebap, Uludere, Silopi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatını duyurdu

Yaş çay alım fiyatı belli oldu
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.