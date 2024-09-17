Diyarbakır'da Kına Töreni Sonrası Silahlı Saldırı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da kınadan dönen ailenin 3 aracına husumetlileri tarafından yapılan silahlı saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelimden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 13 Eylül'de merkez Sur ilçesinde kına sonrası evlerine giden Y.L., eşi, çocukları ve diğer aile fertlerinin içinde olduğu 3 araç, Yeşilli Mahallesi'nde oturan akraba husumetlileri tarafından taşlı ve silahlı saldırıya uğramıştı. İçinde çocukların da olduğu araçların saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Olayda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluşmuş ve N.L., F.L., R.L., A.L., M.L. ve R.L, gözaltına alınmıştı.

R.L., M.L. ve A.L., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Çocukların çığlıkları ve saklanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR