Diyarbakır'da Kına Gecesine Saldırı: Araçlar Kurşunlandı

Diyarbakır'da kınaya giden aile, husumetlileri tarafından takip edilip araçlarına silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmaz araçlar hasar gördü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, dün merkez Sur ilçesinde kına sonrası evlerine giden Y.L., eşi, çocukları ve diğer aile fertlerinin içinde olduğu 3 araç, Yeşilli Mahallesi'nde oturan akraba husumetlileri tarafından taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

İçinde çocukların olduğu araçların saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR