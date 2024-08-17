Diyarbakır'da KGYS, helikopter ve dron destekli denetimde 986 araca ceza kesildi

Trafikte kural ihlali yapan araçlar böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da KGYS, helikopter ve drone destekli trafik denetiminde 986 araca idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, farklı noktalarında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile helikopter ve drone tipi hava araçları ile birlikte yapılan trafik kontrollerinde emniyet kemeri kullanmamak, kırmızı ışık kurallarına uymamak, cep telefonu kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmak kural ihlalleri başta olmak üzere toplam 986 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde bulunan KGYS kameraları ile birlikte helikopter ve drone gibi hava araçlarının katılımıyla pek çok farklı noktada denetimlerin 24 saat esasına göre devam etmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.