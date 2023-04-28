Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş; 'Kasten Öldürme' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A., 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., 'Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçundan hakkında 21 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ve 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 21 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıslar icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandı.

7 firari hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR