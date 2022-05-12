Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Diyarbakır'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şüpheli, Ergani ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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