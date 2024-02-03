Diyarbakır'da Kerpiç Ahırın Çökmesi Sonucu 3 Keçi Telef Oldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kerpiç ahırın tavanı çökmesi sonucu 3 keçi telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Kalkan Mahallesi'nde kerpiçten yapılı ahırın tavanı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda çökme sonucu 3 keçinin telef olduğunu belirledi. - DİYARBAKIR