Diyarbakır'da Kerpiç Ahırın Çökmesi Sonucu 3 Keçi Telef Oldu
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kerpiçten yapılan bir ahırın tavanı çökerek 3 keçinin telef olmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kerpiç ahırın tavanı çökmesi sonucu 3 keçi telef oldu.
Alınan bilgilere göre, Kalkan Mahallesi'nde kerpiçten yapılı ahırın tavanı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda çökme sonucu 3 keçinin telef olduğunu belirledi. - DİYARBAKIR