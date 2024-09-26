Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kaza: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

Diyarbakır'da Kaza: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı bariyerlere ardından da refüje çarptı. Kazada anne ve iki çocuğu yaralandı.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce bariyerlere ardından da refüje çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 BNY 64 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne H.K ve çocukları H.K ile H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });