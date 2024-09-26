Diyarbakır'da Kaza: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce bariyerlere ardından da refüje çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 BNY 64 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne H.K ve çocukları H.K ile H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR