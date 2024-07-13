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Diyarbakır'da kaza: 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Çevre Yolu 4. Sanayi Sitesi Kavşağı'nda G.K. idaresindeki 34 DL 0067 plakalı otomobil ile A.P. kontrolündeki 21 EZ 559 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.Y ve kadın olduğu öğrenilen N.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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