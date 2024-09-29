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Diyarbakır'da Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da Kaza: 3 Kişi Yaralandı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Beşpınar güzergahında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 3 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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