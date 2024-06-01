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Diyarbakır'da kaza: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi TOKİ 1. Cadde'de M.E.T. idaresindeki 21 ABK 024 ve S.B. idaresindeki 07 BUG 13 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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