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Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Bulvarı Peyas Mahallesi'nde 21 ABL 439 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücü R.K'nin (17) kontrolünden çıkarak önce Selahattin Kaplan'a (55), daha sonra beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiğini, araç içinde bulunan A.S. (16) ve Ş.A'nin (17) ağır yaralandığını belirledi.

Kaplan'ın cenazesi otopsi için, yaralılar ise tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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