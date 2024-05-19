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Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu.

Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün Hantepe Mahallesi Dicle Nehri kenarında kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ANDA ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çakmak'ın cansız bedeni bugün ekipler tarafından nehir kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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