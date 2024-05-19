Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu. Şeyhmus Çakmak'ın cesedi Dicle Nehri kenarında bulundu.
Diyarbakır'da kayıp şahsın cansız bedeni bulundu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kaybolan alzheimer hastası vatandaşın cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgilere göre, dün Hantepe Mahallesi Dicle Nehri kenarında kaybolan alzheimer hastası Şeyhmus Çakmak'tan haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ANDA ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çakmak'ın cansız bedeni bugün ekipler tarafından nehir kenarında bulundu. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.