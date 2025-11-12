Haberler

Diyarbakır'da Kayıp Polis Memuru Sazlıkta Ölü Bulundu

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan ve hastaneden ayrıldıktan sonra kaybolan polis memuru İsmail Tarhan, yapılan aramalarda sazlık alanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru, sazlık alanda ölü bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan (35) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı ile genel cerrahi servisinde yatışı yapılan İsmail Tarhan, doktorların izni olmadan 6 Kasım günü hastaneden ayrıldı. Tarhan'dan haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Kaybolan polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çevik Kuvvet, Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ekipleri, AFAD ve Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Hatay ile Adana'dan gelen "Kurbağa adamlar" tarafından hastane çevresi ile Dicle Nehri'nde ve nehrin yakınında bulunan göletlerde arama çalışması yapıldı. İsmail Tarhan, arama çalışmaları sonucunda nehir bölgesinde sazlık alanda ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

