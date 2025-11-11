Diyarbakır'da Kayıp Polis Memuru İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara, Hatay, Şanlıurfa, Bitlis ve Adana'dan Diyarbakır'a gelen "Kurbağa adamlar", kayıp polis memurunu arıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail T. (35) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı ile genel cerrahi servisinde yatışı yapılan İsmail T., doktorların izni olmadan 6 Kasım günü hastaneden ayrıldı. İsmail T.'den haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Kaybolan polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çevik Kuvvet, Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ekipleri, AFAD ve Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Hatay ile Adana'dan gelen "Kurbağa adamlar" tarafından hastane çevresi ile Dicle Nehri'nde ve nehrin yakınında bulunan göletlerde arama çalışması yapılıyor. - DİYARBAKIR