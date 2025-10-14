Diyarbakır'da Kayıp Alzheimer Hastası AFAD Ekipleri Tarafından Bulundu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki alzaymır hastası adam, AFAD ekiplerinin çalışması ile çalı toplarken bulundu.

Yakınlarının ulaşamadığı alzaymır hastası adam için 112'ye ihbar yapıldı. Dicle ilçesi Uğrak Mahallesi'nde 80 yaşlarında erkek vatandaşın kayıp olduğu ihbarı üzerine olay yerine, 1 adet arazi aracı ve 5 arama ve kurtarma teknisyeni görevlendirilmiştir. Olay yerine intikal eden AFAD ekibi ve paydaş kurum ekiplerinin çalışmaları sonucu kayıp şahıs çalı toplarken bulundu. Kayıp şahıs, ilk tedavisi yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aile, çalışmalarından dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR