Diyarbakır'da kayıp 8 yaşındaki kız, iz takip köpeği ve dron yardımıyla aranıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dünden beri kaybolan 8 yaşındaki çocuk, iz takip köpeği, dron ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları sürüyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde dünde saat 17.00 sularında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), AFAD, jandarma, Kulp Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarmanın "Yel" adlı iz takip köpeği, dron ile havadan, kanal boyunca dalgıçlar ile dün akşamdan beri arama çalışmaları devam ediyor.