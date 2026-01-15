Haberler

Diyarbakır'da buz tutan yolda zincirleme kaza: 3 yaralı

Diyarbakır-Viranşehir karayolunda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır ve iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

