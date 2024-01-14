Diyarbakır'da kaybolan yaşlı vatandaşın cesedine ulaşıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akraba ziyaretine giderken kaybolan 68 yaşındaki Abdulrezak Kılıç'ın cesedine 7 gün sonra ulaşıldı. Ceset otopsi için Adli Tıp Morguna götürüldü.
Diyarbakır'da akraba ziyaretine giderken 7 gün önce kaybolan 68 yaşındaki vatandaşın cesedine ulaşıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde Dicle Nehri'nde kaybolan Abdulrezak Kılıç'ın cesedine arama çalışmalarının 7'inci gününde ulaşıldı.
Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. - DİYARBAKIR