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Diyarbakır'da Kaybolan Narin Güran'ın Ölümü: Yengenin İfadesi Ortaya Çıktı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran olayıyla ilgili yenge H.G.'nin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı. H.G., Narin kaybolduktan sonra telefonunu değiştirdiğini belirtti. Olayın tanığı olmadığını savunan H.G., kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla tutuklandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran olayında yengenin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yenge H.G., Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonunu değiştirdiğini söyledi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustosta kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran olayına ilişkin gözaltına alınan H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan H.G., kasten öldürmeye iştirak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan zanlı H.G.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Olay günü Narin'i hiç görmediğini savunan H.G., "Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi. İddia makamının "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı" sorusuna H.G. "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi. Savcılığın "Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz" sorusuna H.G., "Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

H.G., "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eski cep telefonum evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen jandarma görevlilerine rızamla teslim ettim" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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