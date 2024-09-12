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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cesedinde başka DNA bulunmadı

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Diyarbakır'da kaybolan ve 8 Eylül'de cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın üzerinde yapılan otopsi sonucunda başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın üzerinden başka DNA çıkmadı.

8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu açıklandı. Rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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