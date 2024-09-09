Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran için cenaze namazı kılındı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran için cenaze namazı kılındı. Narin'in tabutuna bırakılan duvak yürekleri dağladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde Kur'an-ı Kerim kursundan eve dönerken kaybolan ve 19 günlük arama çalışmalarının ardından köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz deresi kenarında çuvalın içinde ölü olarak bulunan Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Narin Güran'ın cenazesi, Batıkarakoç Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Tavşantepe köyü mezarlığına götürüldü.

Cenaze namazına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, siyasi parti ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR