Diyarbakır'da kayıp kadının son görüntüsü ortaya çıktı

Diyarbakır'da dün gece saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki iki çocuk annesinin son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç, dün gece saat 01.00 sıralarında eşi Şeyhmus Kılıç ile birlikte yatağa geçti. Şeyhmus Kılıç, sabah kalktığında eşinin yanında olmadığını fark etti. Bir süre gelmesini bekleyen Kılıç, haber alamadığı Nimet Kılıç'ı aramak için anne ve babasının yanına gitti. Eşini burada da bulamayan Şeyhmus Kılıç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dünden beri haber alınamayan kadını bulmak için çalışmalara başladı.

Son görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, kayıp kadının son görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah 05.10 sıralarında kadraja giren kadının yaya olarak ilerlediği görüntülere yansıdı. Kadın, bir süre sonra gözden kayboldu. İki çocuk annesi Nimet Kılıç'a geçtiğimiz ay şizofreni teşhisi konduğu ve kadının ilaç tedavisi aldığı öğrenildi.

Ekiplerin, arama tarama çalışması devam ediyor. - DİYARBAKIR