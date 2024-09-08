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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki gölet yanında bir çuval içinde bulundu.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in dün gece bölgeye atıldığı üzerinde duruluyor.

Vali Zorluoğlu bilgileri paylaşacak

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili detaylı bilgi paylaşacak. Vali Zorluoğlu'nun jandarma komutanlığından aldığı bilgiler doğrultusunda detaylı açıklama yapması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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