Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabası arandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, babasının amcasının evi ve arabasında arama çalışması yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustosta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, daha sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine nakledildi.

Babasının amcasının evi ile arabası arandı

Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı.

Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Soruşturma 3-sayfa Güncel Bağlar

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 3 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Esra Erol'da canlı izle! 2 Eylül Esra Erol HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Naci Görür deprem ile ilgili neler söyledi? Deprem nerede olacak? Bingöl-Karlıova-Erzincan bölgesinde deprem olacak mı?
title