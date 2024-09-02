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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası tutuklandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta gözaltına alınan muhtar olan amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ek gözaltı süresinin ardından bugün savcılığa sevk edilen S.G., ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi.

Hakimlik, S.G.'yi "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Bağlar Hukuk

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