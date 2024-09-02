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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. adliyeye sevk edildi. Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, amcanın aracından alınan DNA örnekleriyle kıyafetlerindeki DNA örnekleri eşleşti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.

Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhtar S.G. gözaltına alınmış. S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

Dünde Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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