Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 17 gündür devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR