Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı - Haberler

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Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla atarak ters yattı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla atarak ters yattı. Ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Kayapınar ilçesi Abdulkadir Aksu Caddesi üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, 21 BT 510 plakalı otomobil sürücüsü kavşağa kontrolsüz girerek direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobilde bulunan iki kişi yara almadan çıktı. Araçta maddi hasar meydana geldi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

Diyarbakır'da kavşakta kontrolü kaybedilen otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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