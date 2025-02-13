Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) koordinesinde planlı ve titiz çalışma yürütüldü. Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda Kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - DİYARBAKIR