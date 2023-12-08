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Diyarbakır'da Kasım Ayında 591 Trafik Kazası: 5 Ölü, 500 Yaralı

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Diyarbakır'da Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının verilerine göre, kasım ayında meydana gelen 591 trafik kazasında 500 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının verilerine göre, kasım ayında meydana gelen 591 trafik kazasında 500 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Diyarbakır'da kasım ayı içerisinde 298'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 591 trafik kazası meydana geldi.

Açıklanan istatistiklere göre, meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Diyarbakır Güvenlik Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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