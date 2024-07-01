Diyarbakır'da Karısını Döven Şahıs Başkası Tarafından Etkisiz Hale Getirildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir şahıs, karısını döverken başka bir kişi tarafından etkisiz hale getirildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde karısını döven şahsın başkası tarafından etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre, ismi öğrenilmeyen bir şahıs, dini nikahlı karısını cadde ortasında yumruklamaya başladı. Olayı gören bir kişi ise kadının kocasını yumruklayıp etkisiz hale getirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR