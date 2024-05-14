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Diyarbakır'da kargo sevkiyatında uyuşturucu ele geçirildi

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Diyarbakır'da yapılan operasyonda kargo kolisi ve araç yedek parçası sevkiyatında uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kargo kolisi ve araç yedek parçası sevkiyatında uyuşturucu ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen operasyonda kargo kolisi ve araç yedek parça sevkiyatında uyuşturucu madde ele geçirilerek 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır polisinin takibinde olan şüpheliler, kargo kolisi içine yasal yük görüntüsünde uyuşturucu yerleştirdi. Kargoyu teslim etmeye giderken müdahale eden ekipler, şahısları suçüstü yakaladı.

Polis ekipleri, araç yedek parçası sevkiyatı süsü vererek uyuşturucu madde göndermek isteyen başka şüphelileri de operasyonla yakaladı. Uyuşturucu maddeler, araç filtre borularının içerisinde bulundu.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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