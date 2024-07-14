Diyarbakır'da Kardeş Tarafından Vurulan Ağabey Ağır Yaralandı

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde kardeşi tarafından tabanca ile vurulan ağabey ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Medya Mahallesi'nde kardeşi Ş.A. (31) ile konuşmak için parka gelen ağabey M.A. (49), kardeşinin tabanca ile vurmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR