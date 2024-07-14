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Diyarbakır'da Kardeş Tarafından Vurulan Ağabey Ağır Yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kardeşi tarafından tabanca ile vurulan ağabey ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ağabeyin durumu ciddiyetini koruyor.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde kardeşi tarafından tabanca ile vurulan ağabey ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Medya Mahallesi'nde kardeşi Ş.A. (31) ile konuşmak için parka gelen ağabey M.A. (49), kardeşinin tabanca ile vurmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Kayapınar Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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