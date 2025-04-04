Diyarbakır'da Kapısı Açık Otomobille Tehlikeli Nakliye
Diyarbakır'ın Urfa Bulvarı'nda bir otomobilin kapısı açık halde sandalye taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik yoğunluğu içinde gerçekleşen olay, tehlikeli bir nakliyeyi gözler önüne serdi.
Diyarbakır'da Urfa Bulvarı'nda kapısı açık otomobille sandalye taşınması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Bağlar ilçesi Urfa Bulvarı'nda plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, yüklediği eşyaları kapısı açık taşıdı. Trafiğin yoğun olduğu cadde tehlikeli nakliye anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa