Diyarbakır'da Kamyonun Otomobili Sürüklemesi Kamerada
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında çarptığı otomobili metrelerce sürükleyen kamyon, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Bağlar ilçesi Yenihal mevkii Özgüt taksi durağı önünde yaşandı. Seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyonu önüne kırdığı otomobile çarptı. Duramayan kamyon, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde maddi hasar oluştu. Kamyonun otomobili caddede sürüklemesi saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı. - DİYARBAKIR