Diyarbakır'da Kamyonet Devriildi: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kontrolü kaybeden bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

