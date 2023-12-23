Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kamyon Takla Attı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine ilçe 5 kilometre mesafede yaşandı. İddiaya göre, Recep Ölmez hakimiyetindeki 21 DF 191 plakalı kamyon seyir halindeyken virajı döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı. Kazada araç sürücüsü Recep Ölmez ve araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi,

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Dicle Diyarbakır Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title